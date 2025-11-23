Estudos do Nahj al-Balagha 19: Suplementos Contemporâneos ao Nahj al-Balagha

ABNA Brasil: , nas seções anteriores desta série, a história da escrita de suplementos para o Nahj al-Balagha, bem como a introdução de alguns dos suplementos já escritos sobre este livro, foram abordadas.

Neste artigo, serão apresentados outros suplementos escritos sobre o Nahj al-Balagha. Embora alguns dos respeitados autores desses suplementos acreditem ter compilado uma coleção completa das palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) em suas obras e tenham feito esforços consideráveis nesse sentido, parece que ainda devemos aguardar trabalhos mais completos na compilação abrangente de todas as obras relacionadas ao Imam Ali (A.S.).

"Nahj al-Fasaha fi Mustadrak Nahj al-Balagha"

Um dos suplementos escritos sobre o Nahj al-Balagha é o livro "Nahj al-Fasaha fi Mustadrak Nahj al-Balagha", compilado por Sayyid Mohammad Kazim Kafa'i. Nascido em 1345 AH (calendário islâmico), ele se esforçou para coletar todos os sermões, cartas e ditos curtos e longos do Imam Ali (A.S.) sobre todos os assuntos, incluindo o direito islâmico (fiqh). Embora este livro tenha sido introduzido em "Al-Dhari'ah" por Sheikh Agha Bozorg Tehrani, parece que, após cerca de cem anos de sua autoria, esta obra ainda não foi publicada.

"Misbah al-Balagha"

"Misbah al-Balagha", obra de Sayyid Hasan Mirjahani Tabataba'i, é outro suplemento escrito sobre o Nahj al-Balagha. O autor cita sua fonte no início de cada discurso ou carta e, quando necessário, oferece explicações para a narrativa. O volume dessas notas, que começam com a palavra "Aqul" (eu digo), é tão significativo que a separação desta seção do livro poderia ser publicada como um comentário independente do autor sobre as palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.). A primeira edição deste livro, com mais de 1300 páginas, foi publicada em 1388 AH.

"Nahj al-Sa'adah fi Mustadrak Nahj al-Balagha"

Outra obra publicada sobre o tema é o livro "Nahj al-Sa'adah fi Mustadrak Nahj al-Balagha", compilado e organizado pelo Professor Sheikh Mohammad Baqir Mahmoudi em 13 volumes. A característica distintiva desta pesquisa é o uso de fontes sunitas ao lado de fontes xiitas, a atenção às fontes narrativas de diferentes escolas islâmicas, a apresentação completa de documentos narrativos e a consideração das variações de manuscritos nas fontes narrativas. Além disso, a obra organiza as palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) com base em sermões, cartas, súplicas (du'as), testamentos, poemas e também uma sistematização de acordo com a ordem histórica de cada sermão ou carta. Na seção de sermões desta obra, mais de 500 sermões foram compilados, e na seção de cartas, cerca de 300 cartas do Comandante dos Fiéis (A.S.) foram reunidas.

"Tamam Nahj al-Balagha"

Entre as obras mais recentes publicadas sobre o Nahj al-Balagha, que pode ser considerada, com alguma licença, um suplemento ao livro Nahj al-Balagha, está o livro "Tamam Nahj al-Balagha". Com um estilo inovador, ele compilou os textos completos das palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) e destacou o texto selecionado por Sayyid Radhi. Este livro foi compilado em dois capítulos e 7 seções e foi publicado pela primeira vez em Beirute. Em 1418 AH, esta obra também foi publicada em Mashhad Sagrado.

Neste livro, 62 sermões, 156 aforismos, 12 testamentos orais, 4 testamentos escritos, 9 súplicas, 75 cartas, 3 tratados e 1 juramento do Comandante dos Fiéis (A.S.) são narrados.

