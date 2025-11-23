  1. Home
Estudos do Nahj al-Balagha 19: Suplementos Contemporâneos ao Nahj al-Balagha

Embora muitos suplementos (mustadrakat) tenham sido escritos sobre o nobre livro Nahj al-Balagha ao longo dos últimos mil anos, nos últimos cem anos, esforços foram feitos para apresentar uma versão completa de todas as palavras do Imam Ali (A.S.). Muitos desses trabalhos, devido à sua semelhança estrutural com o Nahj al-Balagha, são reconhecidos pelos pesquisadores como suplementos do Nahj al-Balagha.

ABNA Brasil: , nas seções anteriores desta série, a história da escrita de suplementos para o Nahj al-Balagha, bem como a introdução de alguns dos suplementos já escritos sobre este livro, foram abordadas.

Neste artigo, serão apresentados outros suplementos escritos sobre o Nahj al-Balagha. Embora alguns dos respeitados autores desses suplementos acreditem ter compilado uma coleção completa das palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) em suas obras e tenham feito esforços consideráveis nesse sentido, parece que ainda devemos aguardar trabalhos mais completos na compilação abrangente de todas as obras relacionadas ao Imam Ali (A.S.).

"Nahj al-Fasaha fi Mustadrak Nahj al-Balagha"

Um dos suplementos escritos sobre o Nahj al-Balagha é o livro "Nahj al-Fasaha fi Mustadrak Nahj al-Balagha", compilado por Sayyid Mohammad Kazim Kafa'i. Nascido em 1345 AH (calendário islâmico), ele se esforçou para coletar todos os sermões, cartas e ditos curtos e longos do Imam Ali (A.S.) sobre todos os assuntos, incluindo o direito islâmico (fiqh). Embora este livro tenha sido introduzido em "Al-Dhari'ah" por Sheikh Agha Bozorg Tehrani, parece que, após cerca de cem anos de sua autoria, esta obra ainda não foi publicada.

"Misbah al-Balagha"

"Misbah al-Balagha", obra de Sayyid Hasan Mirjahani Tabataba'i, é outro suplemento escrito sobre o Nahj al-Balagha. O autor cita sua fonte no início de cada discurso ou carta e, quando necessário, oferece explicações para a narrativa. O volume dessas notas, que começam com a palavra "Aqul" (eu digo), é tão significativo que a separação desta seção do livro poderia ser publicada como um comentário independente do autor sobre as palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.). A primeira edição deste livro, com mais de 1300 páginas, foi publicada em 1388 AH.

"Nahj al-Sa'adah fi Mustadrak Nahj al-Balagha"

Outra obra publicada sobre o tema é o livro "Nahj al-Sa'adah fi Mustadrak Nahj al-Balagha", compilado e organizado pelo Professor Sheikh Mohammad Baqir Mahmoudi em 13 volumes. A característica distintiva desta pesquisa é o uso de fontes sunitas ao lado de fontes xiitas, a atenção às fontes narrativas de diferentes escolas islâmicas, a apresentação completa de documentos narrativos e a consideração das variações de manuscritos nas fontes narrativas. Além disso, a obra organiza as palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) com base em sermões, cartas, súplicas (du'as), testamentos, poemas e também uma sistematização de acordo com a ordem histórica de cada sermão ou carta. Na seção de sermões desta obra, mais de 500 sermões foram compilados, e na seção de cartas, cerca de 300 cartas do Comandante dos Fiéis (A.S.) foram reunidas.

"Tamam Nahj al-Balagha"

Entre as obras mais recentes publicadas sobre o Nahj al-Balagha, que pode ser considerada, com alguma licença, um suplemento ao livro Nahj al-Balagha, está o livro "Tamam Nahj al-Balagha". Com um estilo inovador, ele compilou os textos completos das palavras do Comandante dos Fiéis (A.S.) e destacou o texto selecionado por Sayyid Radhi. Este livro foi compilado em dois capítulos e 7 seções e foi publicado pela primeira vez em Beirute. Em 1418 AH, esta obra também foi publicada em Mashhad Sagrado.

Neste livro, 62 sermões, 156 aforismos, 12 testamentos orais, 4 testamentos escritos, 9 súplicas, 75 cartas, 3 tratados e 1 juramento do Comandante dos Fiéis (A.S.) são narrados.

