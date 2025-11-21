Líder da Revolução Islâmica participa da cerimônia de luto em memória de Fátima al-Zahra (S.A.)

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, participou nesta sexta-feira da primeira noite da cerimônia de luto em honra de Fátima al-Zahra (s.a.).

O Ayatollah Khamenei participou da cerimônia de luto das Fatemiyeh, que marca o aniversário do martírio de Fátima al-Zahra (s.a.), realizada na Husseiniyeh do Imam Khomeini, com a presença de diversas autoridades e centenas de pessoas de diferentes segmentos da sociedade.

Fátima al-Zahra (s.a.) era filha do Profeta Muhammad (s.a.w.) e de Hazrat Khadija (s.a.), esposa do Imam Ali (a.s.) e mãe dos Imames Hassan (a.s.) e Hossein (a.s.).

Fátima al-Zahra (s.a.) é uma figura central no Islã e é considerada um exemplo para todas as mulheres muçulmanas.

