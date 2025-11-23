Exército israelense viola a trégua e cruza a “linha amarela” em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Moradores de Gaza denunciaram que Israel avançou a linha de trégua em 300 metros, deixou famílias encurraladas e elevou a tensão diante de uma possível ruptura do acordo.
Nas últimas 48 horas, autoridades de Gaza afirmaram que o Exército israelense deslocou para o oeste os marcos da chamada “linha amarela”, a demarcação acordada no cessar-fogo que estabelece o limite de recuo das tropas israelenses. O avanço chegou a até 300 metros em áreas da Cidade de Gaza, como Al-Shaaf, Al-Nazzaz e Baghdad, deixando dezenas de famílias presas e impossibilitadas de abandonar suas casas.
O Hamas classificou esse movimento como uma “violação clara do cessar-fogo”. Israel mantém uma política sistemática de descumprimento, ao contrário das facções palestinas, que seguem comprometidas com os termos do acordo, incluindo a devolução dos corpos de prisioneiros israelenses.
Israel argumenta que as manobras respondem a atividades hostis e a tentativas de infiltração por parte de militantes. No entanto, organizações humanitárias alertam que essa alteração dificulta ainda mais o retorno dos deslocados e agrava a situação da população civil.
Nas proximidades da nova linha demarcada pelo Exército israelense, é evidente a tensão e a incerteza das famílias que temem um novo deslocamento forçado. As autoridades locais pedem garantias internacionais para conter essas violações e proteger os civis.
