Funeral Realizado no Líbano para Comandante Sênior do Hezbollah

Foi realizada em um subúrbio de Beirute com grande presença do público e autoridades do Hezbollah.

Discursando no evento, o Chefe do Conselho Executivo do Hezbollah, Sheikh Ali Damoush, disse que o Mártir Tabatabai não foi apenas o comandante de muitas operações nos últimos 35 anos, mas também um dos pioneiros em repelir a recente agressão israelense e o arquiteto das estratégias de resistência após o cessar-fogo.

Ele acrescentou que Tabatabai era um homem de campo em todos os confrontos e um dos construtores e portadores da libertação e vitória.

Sheikh Damoush observou que Haytham Tabatabai estava no comando da batalha conhecida como "Awli al-Bas" e desempenhou um papel em liderar a resistência, planejar, organizar e elaborar estratégias de confronto após o cessar-fogo.

Em outra parte de suas observações, o clérigo disse que é dever do governo apoiar seus cidadãos e soberania e resistir e rejeitar ditames e pressões externas.

Ele disse: "O inimigo não percebeu que nós no Hezbollah nos tornamos mais fortes e maiores com os mártires, e os sionistas devem permanecer preocupados, porque cometeram um grande erro."

Sheikh Damoush concluiu enfatizando que enquanto o inimigo não aderir ao acordo de cessar-fogo, "não estamos obrigados ou comprometidos com nenhum plano ou proposta."

Na noite de domingo, o Hezbollah anunciou o martírio do Comandante Tabatabai e quatro outros combatentes da resistência em "um ataque israelense traiçoeiro".

Tabatabai foi o comandante mais sênior do Hezbollah a ser morto por Israel desde um cessar-fogo de novembro de 2024 com o grupo de resistência.

O Corpo de Guardas da Revolução Islâmica do Irã (IRGC) denunciou o assassinato covarde de Israel, dizendo que expõe a fraqueza do regime diante do eixo da resistência.

O IRGC divulgou uma declaração na segunda-feira condenando fortemente o assassinato de Tabatabai por Israel.

"O regime sionista mais uma vez cometeu um crime terrorista claro ao ter como alvo um dos comandantes firmes do Hezbollah", disse.

"Este ato covarde, que ocorreu durante um suposto cessar-fogo que os israelenses frequentemente violaram, não é prova de força, mas mostra a fraqueza e impotência do inimigo contra a vontade das nações regionais e da Frente de Resistência."

O IRGC também expressou pesar pelo silêncio e inação de órgãos internacionais e de direitos humanos diante do genocídio e atos de agressão de Israel, bem como o apoio que o regime usurpador recebe dos governantes belicistas e fomentadores do terror na Casa Branca.

Enfatizou ainda que o eixo da resistência está "vivo e dinâmico" e que o sangue dos mártires acenderá as chamas da esperança e determinação nos corações das pessoas que buscam liberdade e dos combatentes da resistência fiéis em toda a região.

"Sem dúvida, a Frente de Resistência e o Hezbollah do Líbano reservam o direito de vingar o sangue dos bravos combatentes do Islã. Quando chegar a hora, uma resposta esmagadora será dada ao agressor terrorista", acrescentou a força militar de elite.

