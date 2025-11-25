Hamas alerta que violações do “regime israelense” estão minando o cessar-fogo em Gaza

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O Hamas anunciou que cumpriu integralmente os termos do cessar-fogo em Gaza, mas advertiu solenemente que as contínuas violações do “regime israelense” ameaçam desfazer o frágil acordo. O porta-voz do movimento, Hazem Qassem, afirmou que o caminho para a implementação da segunda fase do cessar-fogo tornou-se ainda mais árduo à medida que “Israel” continua a descumprir seus compromissos.

Qassem confirmou que o Hamas cumpriu todas as obrigações estipuladas no acordo, enquanto “o regime israelense continua violando o cessar-fogo”. Ele acrescentou que essas preocupações já foram transmitidas aos mediadores envolvidos nas negociações no Cairo.

Da mesma forma, ele condenou o recente ataque do “regime israelense” contra o subúrbio sul de Beirute, descrevendo-o como “um novo ato de agressão contra nossa Ummah e uma escalada das tensões regionais”.

Organizações internacionais vêm documentando centenas de violações ao cessar-fogo, por meio de renovados bombardeios aéreos e ataques terrestres ao longo da Faixa de Gaza.

