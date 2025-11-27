Líder da Revolução faz discurso televisivo dirigido à nobre nação iraniana

O Ayatollah Khamenei, Líder Supremo da Revolução Islâmica, esta noite em um discurso televisivo dirigido à nobre nação do Irã, enfatizando a necessidade de fortalecer e continuar poderosamente o Basij nas gerações sucessivas como "uma grande riqueza, movimento popular e fator de aumento do poder nacional", considerou o fracasso da América e do regime sionista em alcançar qualquer um de seus objetivos no ataque ao Irã como sinal de sua derrota indubitável, e com algumas recomendações à nação, convocou todos os povos e facções políticas a preservar e fortalecer a unidade nacional.

Ele, referindo-se à necessidade de ação dos funcionários em homenagear o Basij, considerou o Basij como um movimento nacional valioso dotado de motivações divinas e conscienciosas, possuindo autoconfiança e dignidade, e acrescentou: A quarta geração do Basij, ou seja, os queridos adolescentes em todo o país, está pronta para trabalhar e se esforçar, e o movimento valioso e muito importante do Basij deve ser passado de geração em geração no país em ascensão, de forma contínua, mais completa e mais forte.

O Líder da Revolução considerou a existência de um movimento como o Basij como orientador e útil para qualquer país e acrescentou: Um país como o Irã, que abertamente se posicionou e resistiu contra os valentões e bandidos internacionais, precisa do Basij mais do que qualquer outro país.

O Ayatollah Khamenei, referindo-se à necessidade de resistência das nações contra a ganância e interferências dos dominadores, disse: O grande elemento de resistência que foi fundado e cresceu no Irã hoje pode ser visto nos slogans de apoio à Palestina e Gaza em diferentes regiões do mundo, incluindo países ocidentais e até a América.

Ele considerou a vitalidade e o vigor do Basij como motivo para o crescimento da resistência das nações contra os opressores do mundo e acrescentou: Os oprimidos do mundo, com o crescimento da resistência, sentem apoio e poder.

O Líder da Revolução, ao explicar o que é o Basij, acrescentou: O Basij em sua forma organizacional e como parte do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica tem uma face firme diante dos inimigos e uma face servidora em relação ao povo, mas mais importante é a retaguarda muito ampla do Basij que em todo o país e na existência de cada pessoa e grupo digno, pronto para trabalhar, motivado e esperançoso se manifesta em áreas econômicas, industriais, científicas, universidades, seminários, produção, ambiente de negócios e outras áreas.

O Ayatollah Khamenei chamou "o Basij com esta definição geral e abrangente" de neutralizador dos planos do inimigo nas áreas militar, econômica, produtiva, tecnológica e todas as áreas e disse: Os queridos cientistas que foram martirizados na guerra de 12 dias, os projetistas, fabricantes e lançadores de mísseis, qualquer um que com lógica sólida e expressão eloquente esclareceu e esclarece contra rumores e tentações, o médico e enfermeira dedicados que não deixaram o hospital durante a guerra, e os heróis esportivos que em arenas internacionais expressam devoção a Deus, religião, país e nação, sejam membros organizacionais do Basij ou não, todos são basijis.

Ele acrescentou: O Imam, que se orgulhava de ser um basiji, buscava tal Basij abrangente, um Basij que não pertence a uma classe específica e inclui todos os grupos étnicos, profissões e classes.

O Líder da Revolução, em seu ponto final sobre o Basij, enfatizou a todos os funcionários dos órgãos governamentais: Como um basiji, cumpram seus deveres com fé, motivação e dignidade.

O Ayatollah Khamenei, em outra parte de seu discurso, sobre questões regionais e a guerra de 12 dias, disse: Na guerra de 12 dias, a nação iraniana indubitavelmente derrotou tanto a América quanto o regime sionista. Eles vieram e cometeram maldades, mas foram espancados e voltaram de mãos vazias e não alcançaram nenhum de seus objetivos, o que foi uma derrota real para eles.

Ele, referindo-se a declarações sobre um planejamento de 20 anos do regime sionista para guerra com o Irã, disse: Eles planejaram uma guerra na qual pudessem, provocando a nação, forçar as pessoas a também guerrear contra o sistema, mas a questão se inverteu e falharam de tal forma que até aqueles em desacordo com o sistema se posicionaram ao lado do sistema e uma união geral surgiu no país.

O Líder da Revolução disse: Claro que também sofremos danos e, de acordo com a natureza da guerra, perdemos vidas preciosas, mas a República Islâmica mostrou que é um centro de vontade e poder e pode ficar de pé e decidir poderosamente sem medo de alarde. Além disso, os danos materiais infligidos ao inimigo agressor foram muito maiores do que nossos danos materiais.

Ele referiu-se aos grandes prejuízos da América na guerra de 12 dias e acrescentou: A América sofreu severamente nesta guerra porque, apesar de usar as mais recentes armas ofensivas e defensivas avançadas, não conseguiu atingir seu objetivo de enganar a nação e levá-los consigo, mas sim a unidade da nação aumentou e também deixaram a América frustrada.

O Ayatollah Khamenei, referindo-se à severa desonra e má reputação do regime sionista na tragédia de Gaza como uma das mais importantes tragédias da história da região, observou: A América se posicionou ao lado do regime usurpador nesta questão e ficou severamente desonrada e mal reputada porque as pessoas do mundo sabem que o regime sionista sem a América não é capaz de criar tantas tragédias.

Ele chamou o ser humano mais odiado no mundo atual de chefe do governo sionista e a organização e gangue governante mais odiada do mundo de regime sionista e acrescentou: Como a América está ao lado deles, o ódio aos sionistas também se espalhou para a América.

O Líder da Revolução considerou as interferências da América em várias partes do mundo como outro fator de seu crescente isolamento e disse: A interferência da América em qualquer região causa guerra ou genocídio, destruição e deslocamento.

Ele considerou a guerra prejudicial e infrutífera da Ucrânia como um exemplo das interferências da América e acrescentou: O atual presidente da América, que dizia que resolveria esta guerra em três dias, agora após cerca de um ano, está impondo um plano de 28 artigos a um país que levou à guerra.

O Ayatollah Khamenei enumerou os ataques do regime sionista ao Líbano, a agressão à Síria e seus crimes na Cisjordânia e a situação lamentável de Gaza como outros exemplos do apoio evidente da América à guerra e crime do regime vil e disse: Claro que criam rumores de que o governo iraniano enviou mensagem à América através de tal país, o que é mentira absoluta e tal coisa certamente não existiu.

Ele, referindo-se à traição da América até a seus próprios amigos em troca de apoiar a gangue sionista e criminosa e esforços para provocar guerras no mundo por causa de petróleo e recursos subterrâneos cuja extensão hoje também chegou à América Latina, disse: Tal governo certamente não é um governo com o qual a República Islâmica busque cooperação e relação.

O Ayatollah Khamenei, na parte final de seu discurso, expressou algumas recomendações dirigidas à nação, a primeira das quais foi preservar e fortalecer a unidade nacional.

Ele disse: Existem diferenças entre classes e facções políticas, mas o importante é que diante do inimigo, como na guerra de 12 dias, estejamos juntos, pois esta solidariedade é um fator muito importante para o poder nacional.

O Líder da Revolução, ao recomendar apoio ao presidente e ao governo servidor, disse: O trabalho de administrar o país é difícil e pesado, e o governo também iniciou bons trabalhos, incluindo a continuação dos trabalhos inacabados do mártir Raisi, cujos resultados, se Deus quiser, o povo verá.

Evitar o desperdício em todos os casos, incluindo pão, gás, gasolina e itens alimentares, foi a terceira recomendação do líder à nação. Ele considerou o desperdício como um dos perigos e prejuízos mais importantes para as famílias e o país e disse: Se não houver tanto desperdício, sem dúvida a situação do país será muito melhor.

A última recomendação do Líder da Revolução ao povo foi fortalecer a relação com Deus e súplica e oração por tudo, incluindo chuva, segurança e saúde, para que Deus, por Sua graça, forneça os meios para melhorar os assuntos.

