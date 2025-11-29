A Mubahala: um modelo evidente de participação feminina

News ID: 1755654

Hazrat Fátima al-Zahra (s.a.), no episódio da Mubahala, por ter sido a única mulher que acompanhou o Profeta (que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele e com sua purificada descendência), oferece um modelo incomparável de participação ativa e consciente da mulher nos âmbitos social e religioso. Sua presença não apenas testemunha sua posição excelsa em sinceridade e infalibilidade, como também evidencia a legitimidade e a importância do papel protagônico das mulheres na sociedade.