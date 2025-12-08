Irã utiliza mísseis de longo alcance em manobras navais

O comandante da força naval da Guarda Revolucionária do Irã, Ali Reza Tangsiri, anunciou que “na recente manobra naval no Golfo, foi lançado um míssil com alcance superior à extensão do Golfo Pérsico”. Ele disse que “todas as armas utilizadas na manobra foram inteiramente fabricadas no país”, observando que “um novo míssil balístico de alta precisão também foi utilizado”.

Tangasiri explicou que “os objetivos da manobra (Eghtedar), realizada nos últimos dias no Golfo Pérsico, nas Ilhas Naz’at, no Estreito de Ormuz e no Mar de Omã, foram alcançados” e observou que “durante o exercício, algumas das capacidades da força naval da Guarda Revolucionária foram demonstradas, especialmente os sistemas de mísseis, que incluem mísseis navais e mísseis superfície-superfície”.

Ele acrescentou que “Nesta manobra, utilizamos um míssil cujo alcance ultrapassa a extensão do Golfo Pérsico, que é de 1.375 quilômetros. Ele é fabricado pela força naval da Guarda Revolucionária e se destaca por suas capacidades únicas, incluindo a habilidade de receber comandos após o lançamento.”

