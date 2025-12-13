Venezuela assegura que não se submeterá às ameaças dos EUA

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): "Estamos prontos para defender nossa pátria. Não nos renderemos às ameaças dos Estados Unidos", afirmou o ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir Padrino López, durante a cerimônia de comemoração do 47º aniversário do Comando de Defesa Aeroespacial Integral, na última sexta-feira.

Padrino López acusou a administração dos EUA de tentar justificar um conflito com mentiras, ressaltando a unidade do país frente ao imperialismo.

Além disso, Padrino garantiu que o aumento das operações militares e as ações psicológicas dos Estados Unidos não quebrarão o espírito do país, e afirmou que os sobrevoos de aviões de combate não representam uma ameaça para os venezuelanos.

Sobre a recente apreensão de um petroleiro venezuelano em Granada, o ministro classificou o ato como uma violação do direito internacional, ressaltando que se tratava de um navio mercante civil e denunciando a apropriação de recursos que não pertencem aos Estados Unidos.

Por fim, o ministro reiterou que a Venezuela aposta no diálogo e na diplomacia para resolver os conflitos, rejeitando qualquer imposição de força externa.

Desde setembro, as Forças Armadas dos Estados Unidos destruíram mais de vinte embarcações supostamente ligadas ao narcotráfico no Caribe e no Pacífico, resultando na morte de pelo menos 87 tripulantes em ações qualificadas como extrajudiciais.

Donald Trump anunciou que, em breve, poderiam ser iniciados ataques dentro do território venezuelano, uma medida que Caracas interpreta como uma agressão armada para promover uma mudança de regime e se apropriar de recursos estratégicos do país, como petróleo, gás e ouro.

