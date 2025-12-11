Líder Atribui Avanço do Irã à Firmeza e Sinceridade do Povo

O Líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyed Ali Khamenei, discursou para milhares de devotos da Família do Profeta do Islã na ocasião do aniversário de nascimento de Fátima al-Zahra (SA) em Teerã, nesta quinta-feira, 11 de dezembro de 2025.

"As carências e problemas em todo o país são muitos, mas a nação, dia após dia, com perseverança, sinceridade, bondade e busca por justiça, cria honra e força para o Islã e o Irã, e pela graça de Deus, o país está se movendo, se esforçando e avançando", disse o Líder na quinta-feira.

Falando a milhares de devotos da Família do Profeta do Islã na ocasião do aniversário de nascimento de Fátima al-Zahra (SA) em Teerã na quinta-feira, o Ayatollah Khamenei abordou uma ampla campanha de mídia e propaganda após a agressão de junho por Israel e os EUA ter recebido a resposta esmagadora do Irã, forçando os adversários a um cessar-fogo.

"Hoje, além dos confrontos militares que testemunhamos, estamos no centro de uma guerra de propaganda e mídia com uma ampla frente inimiga", disse ele. "O inimigo percebeu que esta propriedade, terra e pátria espiritual não podem ser subjugadas e ocupadas através de pressão militar."

Ele criticou aqueles que levantam temores de uma guerra renovada, dizendo: "Alguns repetidamente levantam a possibilidade de outro confronto militar, e alguns deliberadamente inflam isso para manter as pessoas incertas e ansiosas, mas se Deus quiser, eles não terão sucesso."

O Ayatollah Khamenei disse que a "linha, perigo e objetivo" do inimigo é apagar os efeitos, objetivos e conceitos da Revolução Islâmica. Os EUA, disse o Líder, estão "no centro desta frente ampla e ativa", com alguns países europeus ao seu redor e mercenários e traidores domésticos residindo na Europa buscando ganho pessoal na periferia.

Ele ressaltou a importância de compreender a estratégia do inimigo, dizendo que resistir às campanhas de mídia ocidentais é "difícil, mas totalmente possível."

