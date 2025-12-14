Irã: BRICS propõe novo modelo para enfrentar o unilateralismo

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em uma reunião com o presidente da Câmara dos Representantes do Povo da Etiópia, Tagesse Chafo, em Teerã, Masud Pezeshkian, presidente do Irã, destacou que o BRICS pode oferecer um novo modelo de comunicação baseado no respeito mútuo pela soberania nacional, integridade territorial e diversidade cultural e civilizacional dos países. "O BRICS pode abrir o caminho para uma cooperação justa e equilibrada a nível global", afirmou Pezeshkian.

Durante o encontro, os dois políticos discutiram maneiras de fortalecer as relações bilaterais em várias áreas, incluindo economia, diplomacia, cultura e segurança, destacando a importância de ativar a comissão conjunta de cooperação, identificar capacidades complementares e avançar no diálogo baseado em interesses mútuos.

O presidente iraniano também expressou a disposição do Irã em contribuir para a consolidação de uma paz e segurança sustentáveis, com a participação de todos os países da região. "Acreditamos que as pessoas conscientes e dotadas de uma profunda compreensão humana nunca buscaram a guerra, nem o farão. Elas preferem o caminho do diálogo e da cooperação à confrontação", afirmou.

Por sua vez, Tagesse Chafo, presidente da Câmara dos Representantes da Etiópia, afirmou que os parlamentos dos dois países utilizarão suas capacidades legais e de supervisão para fomentar uma maior cooperação diplomática. Chafo também ressaltou o papel crucial do Irã na promoção da paz e segurança no Oeste Asiático e o papel construtivo da Etiópia no Corno da África.

Concluindo a reunião, o principal parlamentar etíope afirmou que a cooperação entre a Etiópia e o Irã pode ter um impacto positivo e duradouro na paz e estabilidade tanto no Oeste Asiático quanto no continente africano.

