Hamas pede pressão global para que Israel respeite o cessar-fogo

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): O movimento reafirma sua determinação de seguir o caminho de seus líderes mártires até o fim da ocupação, ressaltando sua lealdade ao sangue e aos sacrifícios do povo palestino pela libertação da terra e dos lugares sagrados.

O Hamas denuncia ainda que o aniversário ocorre em meio a uma agressão sistemática contra a Faixa de Gaza, caracterizada por crimes de genocídio, fome e destruição indiscriminada, bem como por ataques contínuos na Cisjordânia ocupada e em Al-Quds (Jerusalém), além de planos de anexação, expansão de assentamentos e judaização da Mesquita Al-Aqsa.

Além disso, o movimento destaca a resistência do povo palestino, especialmente ao longo dos últimos dois anos, elogiando sua firmeza e unidade diante da ofensiva israelense, e recorda seus líderes fundadores e dirigentes assassinados, entre eles o xeque Ahmad Yassin, Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar e Saleh al-Arouri.

O Hamas também condena os abusos sistemáticos contra os prisioneiros palestinos nas prisões israelenses e afirma que sua libertação continua sendo uma prioridade nacional, ao mesmo tempo em que exige que a comunidade internacional atue para pôr fim a essas violações.

Nesse contexto, o movimento ressalta o direito legítimo do povo palestino à resistência em todas as suas formas, de acordo com o direito internacional, e destaca que a unidade nacional é o único caminho para enfrentar os planos da ocupação e de seus aliados.

Ao concluir, o Hamas convoca os povos e governos árabes e islâmicos, bem como os movimentos internacionais de solidariedade, a intensificarem a pressão contra o regime ocupante israelense, a apoiar o povo palestino e a fortalecer todas as formas de solidariedade para pôr fim à ocupação e alcançar a liberdade e a independência.

O movimento reitera que cumpriu integralmente os termos do acordo de cessar-fogo, enquanto o regime ocupante os tem violado de forma diária e sistemática, tentando evadir seus compromissos por meio de pretextos infundados.

“Exigimos que os mediadores e o Governo dos Estados Unidos pressionem a potência ocupante e obriguem o gabinete fascista do regime sionista a cumprir integralmente o acordo de cessar-fogo, bem como a condenar suas violações contínuas e sistemáticas. Instamos o Governo dos Estados Unidos a honrar os compromissos anunciados e a exercer uma pressão real sobre a ocupação para que respeite o cessar-fogo, cesse suas agressões contra o nosso povo, reabra as passagens fronteiriças — especialmente Rafah, em ambas as direções — e permita o aumento imediato da entrada de ajuda humanitária”, sublinhou.

................

308