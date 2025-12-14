Grupos de Direitos e Moradores Condenam Profanação do Alcorão no Texas

Em um protesto controverso em Plano, o candidato republicano ao Senado da Flórida, Jake Lang, insultou o Sagrado Alcorão, informou elmanshar.com.

Em um ato provocativo, ele colocou uma cópia do Sagrado Alcorão na boca de um porco durante uma manifestação, o que enfureceu muçulmanos, ativistas de direitos humanos e observadores internacionais e causou choque generalizado nos níveis doméstico e internacional.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Lang apareceu segurando um leitão com uma cópia do Alcorão em sua boca, descrevendo o animal como "a fraqueza do Islã" e dizendo: "Esta é a sua fraqueza, muçulmanos. Nós os enviaremos de volta para onde vieram, carregando porcos em nossas mãos e Cristo em nossos corações."

Lang organizou o protesto em Plano após uma série de manifestações semelhantes, incluindo uma em Dearborn, Michigan, como parte do que ele descreve como sua campanha contra a "islamização da América."

Ativistas relataram que o protesto marchou em direção à Prefeitura de Plano em meio a cânticos anti-islâmicos inflamatórios.

O movimento atraiu a ira de organizações comunitárias locais e de direitos humanos, que o condenaram como um ato de incitação ao ódio religioso e enfatizaram que tais ações não contribuem para qualquer debate cultural sobre religião ou sociedade.

O incidente também provocou ampla controvérsia nas plataformas de redes sociais, com usuários compartilhando o vídeo, criticando o ato como uma provocação clara e um insulto aos sentimentos de milhões de muçulmanos nos Estados Unidos e em todo o mundo.

O incidente ocorre enquanto uma onda crescente de protestos anti-islâmicos em alguns estados dos EUA levou especialistas da sociedade civil a pedir esforços intensificados para aumentar a conscientização contra o ódio religioso e fortalecer as leis contra incitação à violência e ao ódio.

