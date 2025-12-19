170 artistas belgas repudiam a presença de Israel na Eurovisão 2026

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – O jornal Le Libre Belgique informou nesta quinta-feira que 170 artistas e figuras culturais belgas emitiram uma declaração conjunta condenando veementemente a decisão da rádio e televisão belga RTBF de participar do Festival Eurovisão da Canção 2026, devido à presença de Israel na competição.

Entre os signatários estão a atriz e diretora Yolande Moreau, o diretor Thierry Michel, a humorista Florence Mendez e o ator David Murgia, que classificaram a decisão como um “grave descumprimento das obrigações éticas e morais dos canais públicos”.

Em uma carta conjunta, os artistas compararam a resposta da União Europeia de Radiodifusão (EBU) diante da Ucrânia e de Gaza, apontando que a Rússia foi excluída em menos de 48 horas após a invasão de fevereiro de 2022, enquanto Israel permanece na competição, apesar de seus crimes contínuos contra o povo palestino.

O grupo denunciou que Israel utiliza eventos culturais como propaganda para ocultar seu regime de ocupação, colonização e apartheid, e que a participação na Eurovisão lhe permite projetar a ilusão de ser uma democracia moderna e exemplar, encobrindo suas ações criminosas.

Os artistas instaram a RTBF a honrar sua missão de serviço público, cancelando sua participação na Eurovisão 2026 enquanto um Estado que pisa nos fundamentos da humanidade for bem-vindo, conclui a carta.

Eslovênia, Espanha, Países Baixos e Irlanda já confirmaram que não participarão, citando os crimes de guerra de Israel em Gaza como motivo de sua retirada.

A ofensiva israelense em Gaza, denunciada por entidades internacionais como genocídio e crimes de guerra, matou pelo menos 70.669 palestinos e deixou 171.165 feridos, em sua maioria mulheres e crianças.

