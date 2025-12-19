Pezeshkian Pede Unidade Muçulmana, Alerta que Divisão Alimenta Crises Como Gaza

O presidente Masoud Pezeshkian fez as observações na noite de quarta-feira ao discursar na edição inaugural do Prêmio Mundial Imam Khomeini em Teerã.

Referindo-se às consequências da desunião, Pezeshkian disse que a comunidade islâmica não enfrentaria seus desafios atuais se agisse como um único corpo unido. "Se a ummah islâmica e a sociedade islâmica se tornarem uma mão e permanecerem juntas, esses opressores e tiranos nunca seriam capazes de levar os países islâmicos a este ponto ou impor tal sofrimento a eles", disse ele.

Ele descreveu a situação em Gaza como "o resultado desta mesma divisão e da perda de unidade."

O presidente criticou duramente a resposta internacional às crises humanitárias em curso, dizendo que o mundo está testemunhando o assassinato de civis enquanto continua a falar sobre direitos humanos.

"O mundo vê mulheres, homens, crianças, jovens e idosos sendo brutalmente mortos - por bombardeios, por fome e doença, ou por frio, chuva e neve - e então fala de direitos humanos. Esta afirmação é vergonhosa", disse ele.

Pezeshkian disse que a unidade era um princípio central na tradição do Profeta Muhammad (que a paz esteja com ele). Ele observou que o Profeta, ao chegar em Medina, pediu às tribos rivais que haviam lutado por anos que formassem laços de irmandade. Ele disse que isso transformou grupos divididos em uma única comunidade.

Ele também recordou as palavras do Profeta durante a conquista de Meca, dizendo que o Profeta declarou que a superioridade está na piedade, não na etnia ou raça. "Árabe e não-árabe, negro e branco, não têm superioridade uns sobre os outros. Todos são iguais, como os dentes de um pente", disse ele.

Enfatizando a necessidade de ação coletiva, Pezeshkian disse que os muçulmanos em todo o mundo, tanto dentro do Irã quanto em outros países islâmicos, devem agir em unidade.

Ele argumentou que se os muçulmanos realmente acreditassem que estavam juntos, "Israel nunca seria capaz de colocar os muçulmanos uns contra os outros."

O presidente disse que poderes externos buscam aprofundar as divisões dentro das sociedades muçulmanas. "Todo o esforço deles é manter os muçulmanos em conflito uns com os outros, nos fazer lutar por questões triviais, para que eles possam vir e saquear nossos recursos e, através da força e injustiça, fazer o que quiserem com os muçulmanos", disse ele.

Pezeshkian também se referiu à abordagem do falecido fundador da República Islâmica, Imam Khomeini, descrevendo-o como firmemente oposto à dominação e agressão por estados poderosos na região.

Ele disse que o Imam Khomeini consistentemente apoiou os oprimidos e enfatizou a unidade e coesão internas. "O que nos fez ter sucesso foi o povo, e a unidade e solidariedade do povo", disse ele.

Refletindo sobre o estado atual do mundo muçulmano, Pezeshkian disse que se o Imam Khomeini estivesse vivo hoje, "seria realmente difícil para ele testemunhar a condição das sociedades muçulmanas e os comportamentos e divisões entre elas."

Ele acrescentou que os países muçulmanos devem demonstrar dignidade, independência e resiliência não apenas em palavras, mas na prática.

O Imam Khomeini, o fundador da Revolução Islâmica, é amplamente lembrado por promover a solidariedade muçulmana, incluindo sua iniciativa de designar o período entre os aniversários de nascimento do Profeta Muhammad nas tradições sunita e xiita como Semana da Unidade Islâmica, visando reduzir as divisões sectárias em todo o mundo muçulmano.

