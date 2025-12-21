Nações Muçulmanas e Comunidade Internacional Instadas a Manter Cessar-Fogo após Ataque Mortal em Casamento em Gaza

O Conselho de Relações Americano-Islâmicas (CAIR), no sábado, condenou o massacre de Israel de pelo menos seis pessoas, incluindo uma mulher, em um casamento em Gaza, marcando mais uma violação do chamado "cessar-fogo", e pediu ao presidente dos EUA, Donald Trump, e às nações de maioria muçulmana que garantiram o cessar-fogo que tomem medidas.

Um relatório indicou que o regime israelense matou um bebê naquele ataque.

Israel massacrou quase 400 gazenses durante o "cessar-fogo". As forças israelenses mataram mais de 70.000 pessoas, em sua maioria mulheres e crianças, em Gaza desde outubro de 2023. É provável que o número real de mortos seja muito maior.

Em um comunicado, o CAIR, com sede em Washington, D.C., disse:

"Bombardear uma celebração de casamento é um ato de brutalidade que expõe a completa falta de significado do chamado 'cessar-fogo' da ocupação israelense. A matança deliberada de civis ressalta a necessidade urgente de que o presidente Trump e as nações árabes muçulmanas que garantiram o cessar-fogo tomem medidas.

"Não pode haver um cessar-fogo genuíno enquanto a ocupação israelense continuar a assassinar pessoas em toda Gaza com impunidade. Nosso governo e a comunidade internacional devem parar de permitir essas atrocidades e exigir o fim imediato de todos os ataques, bem como responsabilização por esses crimes de guerra."

Ontem, o CAIR instou todos os americanos a pedir ao Congresso que exija que o governo israelense pare imediatamente de bloquear a entrada de abrigos de inverno e ajuda humanitária em Gaza, enquanto crianças morrem congeladas em meio às condições de inverno cada vez piores e ao bloqueio de ajuda por Israel.

