Bengaluru, Índia, sedia diálogo inter-religioso entre muçulmanos e cristãos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Coincidindo com o aniversário de nascimento de Jesus (a.s.), a Comissão Estadual de Diálogo Inter-religioso de Karnataka organizou um programa voltado ao diálogo muçulmano–cristão na Igreja de Santa Maria, em Bengaluru.

O evento reuniu membros das comunidades muçulmana e cristã. Segundo os organizadores, a iniciativa teve como objetivo fortalecer a compreensão mútua, o respeito e a cooperação entre os seguidores das duas religiões. O bispo Joseph Susainathan, de Bengaluru, chefe da Comissão Estadual de Diálogo Inter-religioso de Karnataka, ressaltou a importância do engajamento inter-religioso contínuo para a promoção da paz, observando que valores como paz, amor e compaixão são compartilhados tanto pelo Islã quanto pelo Cristianismo.

Durante o programa, foram recitadas orações das tradições islâmica e cristã. Em suas palavras, Zafarul Hasan Ji fez referência ao status de Maria (a.s.) e de Jesus (a.s.) nos ensinamentos islâmicos, destacando as principais convergências teológicas entre as duas religiões.

Ao final do evento, o padre Vinay Kumar, um dos organizadores, expressou a esperança de que diálogos inter-religiosos semelhantes continuem no futuro, contribuindo para a promoção da paz e da compreensão mútua em toda a região.

