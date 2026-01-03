Ameaças de Trump contra o Irã refletem desespero, afirma a IRGC

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – A IRGC divulgou o comunicado no sábado, por ocasião do aniversário do assassinato do tenente-general Qassem Soleimani pelos Estados Unidos no Iraque, em 3 de janeiro de 2020.

A nota afirmou que a retórica recente de Trump ocorre após tentativas fracassadas de forçar o Irã à submissão, argumentando que tais esforços foram frustrados pela conscientização e pela unidade popular.

De acordo com o comunicado, a IRGC renovou sua lealdade ao Líder da Revolução Islâmica, Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, comprometendo-se a continuar a servir o povo iraniano e a permanecer fiel ao objetivo de um Irã forte e independente, apesar das pressões externas.

A IRGC também descreveu o mártir Qassem Soleimani como uma figura decisiva, cujo legado continua a moldar o Eixo da Resistência. Segundo a nota, seis anos após o assassinato de Soleimani, sua influência se expandiu, à medida que os movimentos de resistência na região se fortaleceram. Acrescentou ainda que a resiliência do Irã durante a guerra de 12 dias em junho contra Israel demonstrou que numerosas figuras semelhantes ao mártir Soleimani vivem no Irã.

O comunicado afirmou ainda que os Estados Unidos e o regime israelense tentam enfraquecer o Irã por meio da desestabilização e de pressões, após fracassarem em minar o país por meio de ações militares e assassinatos seletivos. Acrescentou que a continuidade dos movimentos de resistência, incluindo as ações palestinas, demonstra que o caminho do mártir Soleimani permanece influente em toda a região.

.................

308