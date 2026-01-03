Líder da Revolução Islâmica: Irã fará o inimigo se ajoelhar

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – «O que importa é o conjunto da nação. O que importa são precisamente aquelas qualidades que fizeram de Soleimani, Soleimani: a fé, a sinceridade e a ação. É fundamental não ser indiferente diante da guerra branda do inimigo, nem diante de suas campanhas de boatos e desinformação. Isso é o essencial. O essencial é que, quando uma pessoa percebe que o inimigo pretende impor de forma arrogante algo ao país, às autoridades, ao governo e à nação, ela se levante com toda a sua força contra ele e lhe faça frente com firmeza», afirmou o Líder, em um encontro com famílias dos mártires, por ocasião do sexto aniversário do martírio do general Qasem Soleimani.

«Não cederemos diante do inimigo. Com a confiança depositada em Deus Todo-Poderoso, apoiando-nos Nele e com a certeza do apoio do povo, se Deus quiser e com o auxílio divino, faremos o inimigo se ajoelhar», assegurou.

