Aumenta na América Latina o repúdio ao ataque dos EUA contra a Venezuela

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Na Argentina, organizações políticas, sindicais e sociais se reuniram na segunda-feira nas imediações da embaixada dos Estados Unidos, em Buenos Aires, para protestar contra o ataque militar à Venezuela.

Portando cartazes que exigiam o fim da agressão e do saque imperialista na América Latina, os manifestantes atearam fogo à bandeira dos Estados Unidos e a imagens do presidente Donald Trump.

Outras cidades do território argentino também foram palco de manifestações semelhantes, somando-se às marchas realizadas no sábado.

Da mesma forma, no Chile, a população se mobilizou em apoio à Venezuela e contra a ingerência dos Estados Unidos na América Latina.

Os manifestantes indignados apelaram ao respeito à soberania dos países e aos princípios do direito internacional, e alertaram para as consequências que o intervencionismo dos Estados Unidos pode ter para a estabilidade da América Latina.

Entretanto, a embaixadora do Chile junto às Nações Unidas, Paula Narváez, condenou a agressão militar dos Estados Unidos e ressaltou que “o futuro da Venezuela deve ser construído por meio de eleições livres, participação cidadã e acompanhamento internacional”.

No Brasil, manifestantes também foram às ruas para protestar contra a política dos Estados Unidos em relação à Venezuela.

Os manifestantes se concentraram em frente à sede do Consulado-Geral dos Estados Unidos, em São Paulo, e, exigindo a libertação imediata do presidente legítimo da Venezuela, Nicolás Maduro, e de sua esposa, Cilia Flores, pisotearam e queimaram a bandeira dos Estados Unidos.

Outras cidades do mundo também foram palco de mobilizações contra a agressão imperialista ao povo da Venezuela. Em Nova York (EUA), Bruxelas (Bélgica), Madri (Espanha), Londres (Reino Unido) e Amsterdã (Países Baixos), a população repudiou a agressão promovida por Trump contra o povo venezuelano.

No sábado, forças dos Estados Unidos lançaram um ataque em diversas regiões da Venezuela e sequestraram o presidente Nicolás Maduro e sua esposa, provocando a morte de ao menos 40 pessoas, entre civis e militares, além de significativos danos materiais.

Após a agressão militar, o presidente Donald Trump declarou que os Estados Unidos assumirão o controle da Venezuela, enquanto seu secretário de Guerra, Pete Hegseth, justificou a ofensiva afirmando que ela permitiria o acesso aos “recursos e riquezas adicionais” do país bolivariano.

