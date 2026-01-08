O Profeta Muhammad (s.a.w.), modelo da ética humana, anunciador da unidade global e arquiteto da civilização islâmica

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Por ocasião do milésimo quingentésimo aniversário lunar do nascimento do Profeta Muhammad (s.a.w.), a sessão acadêmica «O Profeta da Misericórdia (que a paz esteja com ele e sua família); inspirador do diálogo global», pertencente à série de sessões acadêmicas sobre a apresentação da personalidade e da posição do Profeta Muhammad (s.a.w.), foi realizada nesta quarta-feira, 7 de janeiro de 2026, de forma presencial e virtual, na Assembleia Mundial da AhlulBayt (a.s.).

Nessa sessão, que contou com as exposições do Dr. Muhammad Legenhausen, professor do Instituto Educacional e de Pesquisa Imam Khomeini; do Dr. Miftah Fauzi Rahmat, presidente do conjunto de escolas Muthahhari da Indonésia; e do Hojjatoleslam Dr. Hamed Montazeri Moghadam, membro do corpo docente do Instituto Educacional e de Pesquisa Imam Khomeini, os palestrantes apresentaram reflexões sobre a posição do Profeta do Islã (s.a.w.) na promoção da ética humana, da unidade global e da construção da civilização islâmica.

O Profeta Muhammad (s.a.w.), modelo do diálogo global e eixo da unidade das nações

O Dr. Miftah Fauzi Rahmat, presidente do conjunto de escolas Muthahhari da Indonésia, apresentou em sua intervenção o Profeta do Islã (s.a.w.) como modelo do diálogo global e eixo da unidade das diversas nações e, ao aludir ao profundo impacto das mensagens do Profeta nos países do Sudeste Asiático, especialmente Indonésia, Malásia e Singapura, afirmou que os ensinamentos do Profeta do Islã (s.a.w.) foram transmitidos adequadamente nesses países e deixaram profundas marcas na cultura e na vida social de seus povos, por meio da atuação de grandes sábios dessas regiões.

Fauzi Rahmat também enfatizou a importância da tradução precisa do Alcorão e acrescentou que a precisão na interpretação e na tradução do Alcorão é de grande importância para que os conceitos exatos dos ensinamentos do Profeta (s.a.w.) sejam transmitidos corretamente e se alcance, de maneira adequada, a orientação ética e social dos muçulmanos e de outras sociedades.

Da mesma forma, ele se referiu às cerimônias do Mawlid do Profeta (s.a.w.) e afirmou que essas celebrações são realizadas em diversos países islâmicos, especialmente na Indonésia, como uma oportunidade para expressar devoção ao Profeta do Islã e fortalecer a unidade dos muçulmanos.

A jihad da explicação, fundamento da construção civilizacional do Profeta do Islã

O Dr. Muhammad Legenhausen, professor do Instituto Educacional e de Pesquisa Imam Khomeini e outro palestrante da sessão, referiu-se à jihad da explicação como uma das principais ferramentas da construção civilizacional do Profeta do Islã (s.a.w.) e afirmou que o Profeta Muhammad (s.a.w.), por meio da jihad da explicação, conseguiu estabelecer os fundamentos de uma civilização ética, cultural e social no mundo, cujos efeitos ainda são evidentes em diversas sociedades.

Ele prosseguiu afirmando que o Profeta do Islã (s.a.w.) conseguiu fundar uma sociedade elevada, baseada na justiça social e na solidariedade, com diferenças fundamentais em relação às estruturas das sociedades anteriores, em dois eixos básicos: a formação de uma nação unida e a resistência cultural e social.

Legenhausen também enfatizou a importância da resistência diante da opressão e da ignorância e afirmou que a construção civilizacional do Profeta não se limitou à política ou à economia, mas se manifestou em todas as dimensões da vida individual e social, desde a ética e a cultura até a coesão social e a educação.

O papel da AhlulBayt (a.s.) na consolidação da posição do Profeta

O Hojjatoleslam Dr. Hamed Montazeri Moghadam, membro do corpo docente do Instituto Educacional e de Pesquisa Imam Khomeini, referiu-se em sua intervenção ao papel da AhlulBayt (a.s.) na preservação da posição do Profeta do Islã (s.a.w.) e enfatizou que, após o falecimento do Profeta, os esforços da AhlulBayt (a.s.) tiveram um papel determinante na consolidação de sua posição na sociedade islâmica.

Fazendo alusão às acusações infundadas contra o xiismo e a alguns mal-entendidos em torno da posição da AhlulBayt (a.s.), afirmou que, na visão xiita, o Profeta Muhammad (s.a.w.) é sempre o eixo central da religião do Islã, e que a AhlulBayt (a.s.) desempenha um papel complementar e preservador de sua posição.

O Hojjatoleslam Montazeri Moghadam também assinalou as ameaças culturais e políticas que, após o falecimento do Profeta Muhammad (s.a.w.), afetaram sua posição, e declarou que, graças aos esforços dos imames xiitas, o nome do Profeta (s.a.w.) foi mantido vivo e consolidado em condições difíceis diante de diversas ameaças.

Por fim, ele se referiu ao vínculo afetivo entre o Profeta Muhammad (s.a.w.) e a AhlulBayt (a.s.) e afirmou que esse vínculo, especialmente na relação do Profeta (s.a.w.) com o Amir al-Mu’minin, Imam ‘Ali (a.s.), teve um papel importante na preservação do eixo da orientação da nação islâmica.

Cabe mencionar que essa sessão acadêmica foi organizada pelo Escritório de Estudos, Pesquisas e Investigações da Vice-Presidência Científica e Cultural da Assembleia Mundial da AhlulBayt (a.s.), em colaboração com a Agência Internacional de Notícias ABNA e o Centro de Cursos de Curta Duração de Al-Mustafa (s).

