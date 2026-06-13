O papel do Imam Reza (A.S.) na transformação do Irã em um dos principais centros do xiismo

A presença do Imam Reza (A.S.) no Irã abriu caminho para a expansão e o fortalecimento do xiismo, transformando a região em um dos mais importantes polos da Escola dos Ahlul Bayt (A.S.) no mundo islâmico. Sua chegada também contribuiu decisivamente para a difusão do amor pela Família do Profeta e para a consolidação da identidade religiosa do povo iraniano.