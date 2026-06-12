Atacar Interesses dos EUA é Obrigação Religiosa, Afirma Alto Clérigo

O Aiatolá Mohsen Araki, membro do conselho diretivo da Assembleia de Especialistas do Irã, fez a declaração em uma mensagem na quinta-feira, cujo teor é o seguinte:

"Em uma situação em que a hegemonia do sionismo e da América está entrando em colapso, a arrogância americana iniciou uma conspiração para desarmar os zelosos Mujahideen no Iraque e no Líbano, a fim de primeiro enfraquecer as forças de resistência e depois, quebrando o espírito de dignidade e independência dos povos da região, abrir caminho para a dominação colonial plena sobre todas essas terras, declaro o seguinte:

Primeiro: Qualquer ação que leve ao enfraquecimento do espírito de resistência entre as nações da região é proibida do ponto de vista religioso. Indubitavelmente, desarmar as forças de resistência equivale a enfraquecer a resistência e ajudar os infiéis arrogantes e belicosos, especialmente a arrogância sionista-americana.

Segundo: É obrigatório para os homens livres da região não permanecerem em silêncio diante da ofensiva do inimigo sionista-americano — especialmente após este inimigo ter atacado agressivamente o maior poder islâmico e figura religiosa, o Líder da nação e o grande mártir Imam Seyed Ali Khamenei (que Deus esteja satisfeito com ele).

Terceiro: O inimigo, ou seja, a América, é um infiel Harbi (infiel que se opõe ao Islã e lhe declara guerra), e a jihad contra ele com toda a força é obrigatória para todo crente livre que acredita nas leis do Islã. Atacar os interesses americanos onde quer que estejam e confrontar aqueles que servem ao poder americano é uma obrigação religiosa para qualquer um que tenha capacidade para fazê-lo."

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