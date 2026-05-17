Fortalecendo o espírito de servidão através das salats (preces) recomendadas diárias – Salat (prece) de domingo

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Além das salats ( preces) obrigatórias, nos ensinamentos islâmicos também foram recomendadas salats (preces) especiais para cada dia da semana. Com sua realização, o ser humano fortalece sua ligação espiritual com Deus e se beneficia diariamente de Suas bênçãos. Essas salats (preces) representam uma oportunidade para fortalecer o espírito de servidão e devoção na vida do crente.