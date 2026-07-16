Devemos nos fortalecer

Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA

Dirigindo-se aos estudantes dos seminários islâmicos, o Líder Mártir da Revolução destacou que a responsabilidade da juventude é grande e começa pelo aperfeiçoamento pessoal. Segundo ele, é necessário fortalecer-se espiritualmente, cultivar a ética, preservar a religiosidade, cumprir os deveres religiosos, realizar atos voluntários de adoração e manter uma relação constante com o Alcorão.

Ele recordou os versículos do Alcorão que apresentam o Profeta Muhammad (S.A.A.S.) como o melhor exemplo para aqueles que esperam encontrar Deus e acreditam no Dia do Juízo. Explicou que seguir esse exemplo significa continuar o caminho do Profeta, especialmente nos momentos de dificuldade.

Ao comentar a Batalha da Confederação (Ahzab), observou que, quando diversos inimigos se uniram contra a comunidade islâmica, os verdadeiros crentes não se desesperaram. Pelo contrário, disseram:

"Isto é o que Deus e Seu Mensageiro nos haviam prometido. Deus e Seu Mensageiro disseram a verdade."

Segundo ele, a mesma lógica se aplica aos desafios atuais: quem permanece fiel aos seus princípios deve esperar oposição, mas não deve se surpreender nem perder a confiança.

O Líder também citou o versículo:

"Os judeus e os cristãos jamais estarão satisfeitos contigo enquanto não seguires sua religião."

Com base nesse ensinamento, afirmou que a resposta não é a submissão, mas o fortalecimento. Disse que é preciso tornar-se suficientemente forte para que nenhuma pressão externa seja capaz de dominar ou enfraquecer a sociedade.

Concluiu aconselhando os jovens a estudarem com sinceridade, prepararem-se com dedicação e desenvolverem as capacidades necessárias para estarem na linha de frente da defesa da verdade, da justiça e dos valores islâmicos.

Fonte: Discurso de 10 de outubro de 2012.