Como a espiritualidade fortalece os jovens diante dos maiores desafios

Agência Internacional AhlulBayt (A.S.) – ABNA

Entre as responsabilidades dos estudantes está preservar a fé e a piedade. Dirigindo-se aos jovens, o Líder Mártir da Revolução afirmou que manter a religiosidade é mais fácil na juventude do que em qualquer outra fase da vida.

Ele recordou as palavras de um sábio religioso de Mashhad, amigo de seu pai, que costumava aconselhar os jovens a valorizarem esse período da vida, afirmando que até mesmo a adoração pertence sobretudo aos jovens, e não aos idosos. Na época, essa afirmação parecia surpreendente, mas, com o passar do tempo, seu significado tornou-se evidente.

Segundo o Líder, o coração do jovem se sensibiliza mais facilmente, suas lágrimas fluem com maior espontaneidade e sua ligação com Deus se estabelece de maneira mais rápida e profunda. Por isso, a juventude representa uma oportunidade preciosa para o crescimento espiritual.

Ele destacou ainda que o crescente interesse dos jovens iranianos pela espiritualidade — manifestado nas vigílias de oração, nas cerimônias de súplica, nos retiros espirituais (i'tikaf), na recitação da Du'a Kumayl e da Du'a Abu Hamza, bem como na sincera devoção demonstrada por tantos jovens — constitui um patrimônio de enorme valor.

Esse valor, afirmou, não beneficia apenas cada indivíduo, mas toda a sociedade. Quando a fé se enraíza no coração, ela fortalece o ser humano a ponto de enfrentar as maiores provações com firmeza. Citando o Alcorão, lembrou:

"Isto é o que Deus e Seu Mensageiro nos prometeram. Deus e Seu Mensageiro disseram a verdade. E isso apenas aumentou sua fé e sua submissão."

Segundo ele, uma pessoa verdadeiramente crente, mesmo nos momentos mais difíceis, avança com determinação e firmeza. Essa é a consequência da fé sincera e da ligação constante com Deus.

Fonte: Discurso de 2 de julho de 2016.