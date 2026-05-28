Guarda Revolucionária do Irã responde à agressão dos EUA em Bandar Abbas

Citando a Agência de Notícias da IRIB, o Departamento de Relações Públicas da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) anunciou que, após a agressão do exército invasor dos Estados Unidos na noite de quarta-feira contra um ponto nos arredores do Aeroporto de Bandar Abbas, por meio de projéteis aéreos, a base aérea americana de onde partiu o ataque foi alvo de uma operação às 4h50 da madrugada desta quinta-feira.

A Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) enfatizou: “Esta resposta representa um sério alerta para que o inimigo saiba que qualquer agressão não ficará sem resposta e que, caso volte a se repetir, nossa reação será ainda mais decisiva. O agressor será responsável pelas consequências.”

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