A Manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – 7 – Imam Ali (A.S.), a personificação da Surata Al-‘Asr

Em um trecho do Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (S.A.A.S.) interpreta a Surata Al-‘Asr apresentando o Imam Ali (A.S.) como o exemplo perfeito de fé, aceitação da verdade e perseverança, descrevendo-o como a personificação daqueles que são salvos da perdição. Além disso, ao recordar o versículo 102 da Surata Aal ‘Imran, convocou os muçulmanos à piedade, à consciência de Deus e à firmeza no Islã até o último instante da vida.