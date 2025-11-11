Oito países expressam disposição de prender Benjamin Netanyahu

A Procuradoria de Istambul, Turquia, havia emitido mandados de prisão para 37 suspeitos acusados de envolvimento no genocídio na Faixa de Gaza. Entre essas pessoas estão Netanyahu, Yisrael Katz, o ministro da Guerra israelense, e Eyal Zamir, chefe do Estado-Maior de Israel. Eles estão proibidos de entrar em território turco e até mesmo de sobrevoar seu espaço aéreo.

Em dezembro de 2023, a África do Sul iniciou um processo legal contra “Israel”, acusando o regime de violar a Convenção sobre o Genocídio no tratamento dado aos palestinos na Faixa de Gaza. vários países, incluindo Brasil, Nicarágua, Colômbia, Líbia, México, Palestina, Espanha e Turquia, aderiram ao caso. Em novembro de 2024, o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu mandados de prisão contra Netanyahu e seu ex-ministro da Guerra, Yoav Gallant, sob acusações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade.

