Estudantes alemães defendem boicote acadêmico ao regime sionista

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Estudantes da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, realizaram na quinta-feira uma manifestação em frente ao Instituto de Antropologia Social e Cultural. Os participantes carregavam cartazes com slogans como “Estudantes contra o genocídio: parem com a cumplicidade!” e “Estudantes de antropologia exigem boicote acadêmico”.

Os oradores do protesto instaram a Universidade Livre de Berlim a encerrar sua cooperação com instituições acadêmicas sionistas e advertiram que a continuidade dessas relações tornaria a universidade cúmplice do genocídio israelense na Faixa de Gaza e do regime de apartheid imposto ao povo palestino.

Os estudantes alemães que participaram da manifestação também entoaram slogans como “Parem o genocídio!”, “Boicote a Israel”, “De Berlim a Gaza, uma intifada” e “Liberdade para a Palestina”.

Após a divulgação de um vídeo que mostrava o comportamento humilhante do ministro da Segurança Interna de Israel, Itamar Ben-Gvir, contra ativistas detidos da flotilha de ajuda humanitária com destino a Gaza, diversos parlamentares europeus classificaram o regime de Netanyahu como “extremista e racista” e pediram sanções contra o ministro israelense, além da suspensão do acordo de cooperação entre a União Europeia e Tel Aviv.

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