Irã diz que ameaça contra Omã revela a bancarrota moral do sistema político dos Estados Unidos

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA) – Ismail Baqaei considerou a ameaça do secretário do Tesouro dos Estados Unidos de impor sanções ao Sultanato de Omã — após declarações anteriores de “destruir” o país — como uma tentativa de chantagem contra um Estado independente membro das Nações Unidas e como mais uma demonstração da bancarrota moral do sistema político e de governo dos Estados Unidos.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou: “Ameaçar impor sanções a Omã sob um pretexto falso é um ato absolutamente ilegal e contrário aos princípios fundamentais da Carta das Nações Unidas e do direito internacional. A comunidade internacional deve responder com responsabilidade a essa postura e evitar a crescente normalização das violações das normas jurídicas internacionais.”

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