A Manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – 8 – O teste do amor e da aversão ao Imam Ali (A.S.)

No Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (S.A.A.S.), com base no versículo 47 da Surata An-Nisā’, apresentou a fé na “Luz Divina” como vinculada à obediência à autoridade e à wilāyah do Imam Ali (A.S.). Também afirmou que o amor e a aversão em relação ao Imam Ali (A.S.) constituem um critério para medir a fé e o valor das ações humanas, além de revelar a existência de correntes ocultas de oposição à wilāyah.