A Manifestação do Alcorão no Sermão de Ghadir – 9 – O alerta contra o retorno da comunidade à era da ignorância

Em um trecho do Sermão de Ghadir, o Profeta Muhammad (S.A.A.S.), fazendo referência ao versículo 144 da Surata Aal ‘Imran, advertiu a comunidade islâmica sobre o perigo de retornar aos costumes da ignorância (Jahiliyyah) após sua partida deste mundo. O Mensageiro de Deus destacou que a firmeza no caminho da verdade é um sinal da fé autêntica. Além disso, apresentou o Imam Ali (A.S.) e os Imames que o sucederiam como modelos de paciência, gratidão e continuidade da orientação divina para a humanidade.