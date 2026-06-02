Trump ataca Netanyahu em ligação explosiva

De acordo com as fontes, Trump se opôs veementemente aos planos de Israel de atacar Beirute e alertou Netanyahu de que uma escalada ainda maior isolaria Israel internacionalmente e prejudicaria os esforços diplomáticos em andamento com o Irã.

Trump teria dito a Netanyahu: "Você é um completo louco. Você estaria na prisão se não fosse por mim. Estou salvando a sua pele. Todo mundo te odeia agora. Todo mundo odeia Israel por causa disso."

Outra fonte disse que Trump estava "furioso" durante a ligação e, em um dado momento, gritou: "Que p*rr4 você está fazendo?"

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