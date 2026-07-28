Irã diz que defenderá seus interesses após ataque ucraniano a navio no Mar Cáspio

Em conversa com o chanceler russo, Sergei Lavrov, Araghchi classificou o ataque como "ato perigoso de aventureirismo e violação da Carta da ONU". Lavrov condenou a agressão e defendeu que a Ucrânia deve render contas. A Ucrânia afirmou ter atacado embarcações que, segundo Kiev, transportavam cargas militares ligadas ao Irã. Teerã nega envolvimento na guerra da Rússia e prometeu resposta. Os dois também trataram da crise em Ormuz, atribuindo-a ao descumprimento dos EUA.

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