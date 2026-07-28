Memória do Líder Mártir Confere Novo Significado à Procissão de Arbaeen: Porta-voz

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã afirmou que o Arbaeen deste ano assumiu uma atmosfera diferente à luz dos recentes desenvolvimentos regionais e do martírio de diversos iranianos.

A Memória do Líder Mártir Confere Novo Significado à Procissão de Arbaeen: Baghaei

Em entrevista à Rádio Arbaeen, Esmaeil Baghaei disse que cada peregrino iraniano que participar da caminhada de Arbaeen carregará consigo a memória dos mártires do Irã, particularmente a do Líder mártir da Revolução Islâmica.

Ele afirmou que o Arbaeen sempre foi significativo para os iranianos, para os xiitas, para todos os povos que buscam a liberdade ao redor do mundo, e para todos que valorizam a dignidade, a honra e a nobreza humanas.

"No entanto, o Arbaeen deste ano tem uma característica marcante: o primeiro peregrino a Karbala foi nosso Líder mártir. Como devem se lembrar, os próprios iraquianos receberam nosso Líder mártir com esse título, e faixas com os dizeres 'Bem-vindo, Primeiro Peregrino de Arbaeen' foram exibidas em diversas partes do Iraque", afirmou.

Baghaei disse que a atmosfera atual evoca, para os iranianos e todos os xiitas, os eventos do ano 61 da Hégira, já que a firmeza contra a opressão, a perseverança no caminho da verdade e a busca pela dignidade foram, mais uma vez, demonstradas.

Referindo-se aos desenvolvimentos recentes, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores disse que a agressão militar dos EUA e de Israel neste ano, e o ataque realizado por "os mais perversos indivíduos contra os melhores servos de Deus", marcaram um ponto de virada na história do Islã xiita e do Islã como um todo.

"Não tenho dúvidas de que cada iraniano que viajar para Arbaeen neste ano se lembrará, a cada passo em direção ao santuário do Imam Hussein (que a paz esteja com ele), do Líder mártir, de nossas figuras ilustres e de todos aqueles que sacrificaram suas vidas em defesa da dignidade do Irã", afirmou.

Desejando sucesso e segurança aos peregrinos de Arbaeen, Baghaei acrescentou: "Peço humildemente que todos os peregrinos rezem por nós, e parabenizo aqueles que foram abençoados com a oportunidade de empreender esta jornada espiritual. Sem dúvida, ao longo de toda a marcha de Arbaeen, os peregrinos manterão viva a memória das crianças, dos mártires de Minab, de Lamerd e de cada um dos mártires do Irã, permanecendo gratos pelos sacrifícios feitos pela dignidade e pela honra do Irã."

Missões do Irã no Iraque Prontas 24 Horas para Atender os Peregrinos de Arbaeen

Baghaei disse que o Ministério das Relações Exteriores, em cooperação com outras autoridades competentes, tomou todas as medidas necessárias para prestar serviços ao longo da rota de peregrinação de Arbaeen. Serviços consulares estarão disponíveis nas principais cidades de peregrinação, incluindo Karbala, Najaf, Samarra e Kadhimayn.

Ele acrescentou que um número significativo de funcionários adicionais foi enviado para prestar serviços consulares e outros serviços essenciais para essa peregrinação em larga escala. Além dos consulados do Irã em Karbala e Najaf, diversos escritórios consulares temporários foram estabelecidos. Escritórios temporários também foram instalados em cidades como Kadhimayn, Samarra e Hillah, onde o Irã normalmente não mantém consulados.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores afirmou que todos os consulados e centros de serviço funcionam 24 horas por dia, e que os cidadãos iranianos podem entrar em contato pela linha direta 128 para obter assistência, orientações e serviços consulares. Ele também observou que a disponibilização de internet ao longo da rota de peregrinação e o lançamento do sistema online Sajjad facilitaram significativamente as travessias de fronteira, além de expressar reconhecimento pelos esforços do Comando de Aplicação da Lei do Irã.

Ele ressaltou que todas essas providências foram tomadas por meio de estreita cooperação entre os ministérios das Relações Exteriores do Irã e do Iraque, com consulados e escritórios temporários funcionando ininterruptamente para auxiliar os peregrinos.

Ataque a Shalamcheh Tem Como Alvo os Valores Nacionais e Religiosos dos Iranianos

Em resposta a uma pergunta sobre o recente ataque dos EUA a áreas fronteiriças, incluindo Shalamcheh, Baghaei disse que um jornalista havia levantado uma pergunta semelhante durante sua coletiva de imprensa semanal, questionando o significado de atacar a passagem fronteiriça de Shalamcheh, uma rota fundamental para os peregrinos de Arbaeen.

Ele observou que, durante a guerra imposta pelos EUA, cidadãos iranianos e figuras nacionais de alto escalão foram martirizados, além de a infraestrutura do país também ter sofrido danos.

Baghaei afirmou que, nas últimas duas semanas, o lado oposto adotou um novo padrão de agressão militar contra o Irã, visando deliberadamente a infraestrutura civil, em uma aparente tentativa de infligir sofrimento aos iranianos comuns.

"Qual é o valor militar em destruir uma ponte em uma cidade ou vilarejo, além de causar dificuldades para o povo iraniano onde quer que esteja?", questionou.

Ele disse que o ataque à área fronteiriça de Shalamcheh foi semelhante ao ataque da semana passada a uma ponte na rodovia Teerã-Mashhad, e argumentou que esses incidentes não foram acidentais.

"Eles têm como alvo não apenas a infraestrutura militar e civil, mas também valores sagrados para o povo iraniano — desde a rota de peregrinação ao santuário do Imam Reza até a rota de caminhada de Arbaeen. Isso demonstra que os Estados Unidos têm um problema com nossos autênticos valores iranianos e islâmicos", afirmou.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores ressaltou que tais ações são estritamente proibidas pelo direito internacional, são condenáveis e constituem crimes de guerra. Ele acrescentou que elas também revelam a postura da liderança dos EUA em relação ao povo iraniano, ao Irã como país, e aos valores irano-islâmicos.

Hostilidade dos EUA em Relação ao Irã Antecede as Últimas Quatro Décadas

Em resposta a uma pergunta sobre declarações recentes do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, a respeito do Irã, Baghaei disse que tais declarações não são novidade.

Ele argumentou que a hostilidade dos EUA em relação ao Irã não deve ser vista como limitada às últimas quatro décadas, mas sim remonta ao golpe de 1953, quando os Estados Unidos e o Reino Unido colaboraram para derrubar o governo do Irã.

Ele continuou dizendo que esse padrão se repetiu por meio do apoio total de Washington a Saddam Hussein durante a Guerra Irã-Iraque, incluindo assistência que permitiu ao Iraque adquirir armas químicas, além da derrubada de uma aeronave de passageiros iraniana e da imposição do que até mesmo autoridades dos EUA reconheceram como sanções sem precedentes.

"Nenhuma dessas medidas, contudo, conseguiu impedir a nação iraniana de buscar sua dignidade e independência", afirmou.

Baghaei acrescentou que os insultos e comentários ofensivos ouvidos hoje de autoridades dos EUA são sinais de desespero.

"Linguagem abusiva e insultos nunca são sinais de força; ao contrário, refletem fraqueza e impotência diante da determinação, da resiliência e da firmeza do povo iraniano", disse.

Arbaeen Fortalece a Busca da Nação Iraniana pela Dignidade

Na parte final de suas declarações, Baghaei se dirigiu ao povo iraniano e aos peregrinos de Arbaeen, dizendo: "Devemos reconhecer o que alcançamos, quem somos, e ter orgulho de nós mesmos."

Ele disse que a capacidade do Irã de defender sua dignidade e independência, apesar do que descreveu como a aparência esmagadora e implacável do inimigo, pode ser compreendida sob duas perspectivas.

"Primeiramente, a nação iraniana possui raízes profundas. Estamos enraizados em nossa terra, em nossa história e em nossa civilização. Nossos valores nacionais e islâmicos são um patrimônio imensamente valioso que tem nos socorrido nestes dias", afirmou.

Referindo-se a uma narração atribuída ao Imam Ali (que a paz esteja com ele), Baghaei disse que as pessoas revelam seu verdadeiro caráter em tempos de dificuldade, e o mesmo princípio se aplica às sociedades.

"A sociedade iraniana, a nação iraniana e a civilização iraniana mostraram ao mundo sua verdadeira natureza sob essas circunstâncias difíceis. Essa natureza nada mais é do que nobreza, compromisso com o caminho que escolheram, e a busca pela dignidade e pela independência", disse.

Ele expressou confiança de que, por meio da confiança em Deus e do apreço pelo valioso patrimônio da nação, o Irã frustraria todas as conspirações hostis.

Destacando o significado espiritual da peregrinação de Arbaeen, Baghaei concluiu que a marcha de Arbaeen é muito mais do que uma cerimônia; ela carrega uma mensagem profunda.

"Arbaeen trata da preservação dos ideais de Karbala e do Imam Hussein (que a paz esteja com ele), que são, fundamentalmente, os ideais de dignidade. Ela ensina que, sempre que uma pessoa precisar escolher entre a dignidade e a humilhação, a dignidade deve prevalecer, porque Deus criou o ser humano com honra."

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