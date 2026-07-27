A Mensagem de Ashura para Todos os Homens e Mulheres Livres do Mundo

Se o critério da vitória for a permanência de uma mensagem e sua capacidade de despertar a consciência da humanidade, então o Imam Husayn (A.S.) é, sem dúvida, o maior vencedor da história. Sua mensagem de liberdade, dignidade e resistência ultrapassou fronteiras religiosas e geográficas, tornando-se fonte de inspiração para milhões de pessoas, muçulmanas e não muçulmanas, em todo o mundo.