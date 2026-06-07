https://pt.abna24.com/xkwwV7 junho 2026 - 09:01 News ID 1823579 Temas Religiosos Conhecimentos Home Temas Religiosos Conhecimentos Notícias em Imagens – 277 7 junho 2026 - 09:01 News ID: 1823579 Notícias em Imagens – 277 Notícias em Imagens – 277 Tags Agência de Notícias Internacional AhlulBayt (ABNA) Mundo Islâmico vida O Profeta Muhammad (S.A.A.S.) Islã Contéudo Relacionado Hezbollah anuncia ter realizado 32 operações contra alvos israelenses nas últimas 24 horas A Invocação de Ghadir: uma prova da legitimidade do Imam Ali (A.S.) Nove membros de uma família síria mortos em ataque do regime israelense em Adloun, no Líbano População: um recurso estratégico para o desenvolvimento e a força das sociedades VÍDEOS SELECIONADOS DO MUNDO ISLÂMICO Custo da guerra contra o Irã pesa no orçamento das famílias nos EUA Seis palestinos são martirizados e outros ficam feridos em ataques israelenses em várias áreas da Faixa de Gaza UNICEF: A cada 24 horas, 11 crianças são martirizadas ou feridas no Líbano Irã diz que ameaça contra Omã revela a bancarrota moral do sistema político dos Estados Unidos Estudantes alemães defendem boicote acadêmico ao regime sionista
Your Comment