Advogados Pedem Libertação Imediata de Líder Muçulmano de Wisconsin Detido pelo ICE

Os advogados do presidente da maior mesquita do Wisconsin afirmam que ele está sendo privado de cuidados médicos básicos para o diabetes e perdeu 13 quilos nos dois meses desde que foi detido por agentes de imigração.

Salah Sarsour, residente permanente legal nos EUA nascido na Palestina, foi detido por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega (ICE) em abril. Seus advogados afirmam que ele está sendo detido com base em alegações infundadas de que representa uma ameaça à política externa, mas acreditam que ele foi alvo de perseguição por ter se manifestado contra Israel e por uma condenação quando menor de idade por tribunais militares israelenses. Ele não possui antecedentes criminais nos EUA, onde vive há mais de 30 anos.

Sarsour tem diabetes tipo 2 e seus níveis de açúcar no sangue não estão sendo monitorados regularmente, colocando-o em risco de falência de órgãos ou morte se não tratado, disseram seus advogados a um juiz federal na segunda-feira. Ele está detido em uma prisão do condado de Indiana enquanto seu processo de imigração está pendente.

"Tivemos a oportunidade de fazer um apelo urgente e direto ao tribunal sobre a necessidade de libertar Salah, incluindo relatar que ele perdeu impressionantes 13 quilos durante a detenção", disse Luna Droubi, advogada de Sarsour.

Segundo os advogados, os guardas da prisão também o estão atormentando, negando-lhe acesso a um Alcorão e interrompendo-o repetidamente quando tenta orar de acordo com sua fé muçulmana. Quando Sarsour pediu uma dieta adequada para estabilizar seus níveis de açúcar no sangue, foi orientado a comprar torresmos de porco na cantina — alimento que violaria suas crenças religiosas e restrições alimentares.

Uma investigação da KFF Health News e da Associated Press constatou que centenas de detidos em pelo menos 33 estados entraram com ações federais com alegações semelhantes de negligência médica, incluindo casos de negação de medicamentos ou atraso no tratamento de condições como câncer, hipertensão, epilepsia, Parkinson, HIV, diabetes, infecções e depressão.

"Há pouco mais de dois meses, meu pai estaria começando seu dia como de costume, verificando minha avó e indo trabalhar", disse Kareem Sarsour, filho de Salah. "Agora estamos lutando não apenas pelo direito legal de meu pai de estar aqui, mas também por sua saúde — e pelo devido processo garantido por seus direitos constitucionais de se manifestar contra a injustiça."

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