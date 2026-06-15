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Hezbollah realiza 26 operações contra o Exército do regime israelense em 24 horas

15 junho 2026 - 16:39
News ID: 1827502
Hezbollah realiza 26 operações contra o Exército do regime israelense em 24 horas

O Hezbollah no Líbano anunciou que realizou 26 operações contra posições e equipamentos do Exército do regime israelense ao longo das últimas 24 horas.

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Em comunicado, foi divulgado que os combatentes da Resistência utilizaram mísseis e drones para atingir centros militares, posições de artilharia e equipamentos blindados do Exército do regime israelense nas áreas fronteiriças do sul do Líbano.

As operações também tiveram como alvo posições de militares do regime israelense, veículos blindados e uma base militar recém-criada nas áreas de Majdal Zoun, Bint Jbeil, Maroun al-Ras e Al-Adaysseh. Pelo menos dois soldados do regime israelense teriam ficado feridos nesses ataques.

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