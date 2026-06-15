As causas da quebra dos pactos e compromissos dos kufanos

Muslim ibn Aqil, representante do Imam Hussein (A.S.), chegou a Kufa após os inúmeros pedidos de seus habitantes. Foi recebido com lágrimas, entusiasmo e amplas declarações de lealdade. No entanto, apenas dois meses depois, sob o clima de intensa repressão imposto por Ubaydullah ibn Ziyad, a situação mudou completamente. Políticas severas, ameaças contra os seguidores da Ahlul Bayt (A.S.), subornos aos chefes tribais e a prisão de figuras influentes como Mukhtar e Hani ibn Urwah levaram os kufanos, um após o outro, a romperem seus compromissos. Como resultado, Muslim ibn Aqil acabou abandonado, em solidão e exílio, culminando em seu martírio.