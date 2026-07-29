O Testemunho do Peregrino sobre a Missão Divina do Imam Husayn (A.S.) – Parte 4

Em um dos trechos da Ziyarat de Arbaeen, é apresentada a missão divina do Imam Husayn (A.S.), convidando o peregrino a testemunhar seu papel insubstituível na orientação da humanidade. Nesse trecho, o Imam é descrito como herdeiro dos profetas, Prova de Deus, guia da orientação e guardião da religião; aquele que transmitiu a mensagem divina com total clareza, sinceridade e benevolência, estabelecendo a prova definitiva sobre toda a humanidade e cumprindo plenamente sua missão sagrada.