Custear a Peregrinação ao Imam Husayn (A.S.): Um Investimento Eterno

Na tradição dos AhlulBayt (A.S.), beneficiar-se das bênçãos da peregrinação ao Imam Husayn (A.S.) não se limita àqueles que conseguem chegar pessoalmente a Karbala. Em uma valiosa tradição, o Imam Sadiq (A.S.) promete uma imensa recompensa, aumento da provisão divina e proteção contra as adversidades àqueles que assumem os custos da viagem dos peregrinos do Senhor dos Mártires.