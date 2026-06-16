Trump: Israel não existiria sem mim

Agência de Notícias AhlulBayt (ABNA): Donald Trump declarou, em entrevista à imprensa, que «não aprova o ataque de Israel contra Beirute» e sugeriu que «a Síria assuma a responsabilidade pelo Hezbollah». Além disso, afirmou que «a guerra no Líbano é uma questão secundária» e declarou que «o acordo nuclear com o Irã pode permanecer em vigor».

As declarações foram feitas após Trump já ter manifestado anteriormente sua disposição de que Damasco intervenha na questão libanesa.

Por sua vez, Al Jolani rejeitou esses rumores e descartou qualquer prioridade relacionada à delimitação das fronteiras com o Líbano nas atuais circunstâncias, em razão das crises internas e da presença de refugiados.

Trump também se referiu ao acordo nuclear com o Irã e afirmou que «eles buscavam urânio enriquecido, mas não o conseguiram», acrescentando que «há boas oportunidades para interagir com o Irã».

Também afirmou que «explodimos uma instalação que continha material nuclear em pó no Irã».

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