Taqiyyah: a estratégia dos crentes em tempos de perigo

A taqiyyah é um dos princípios reconhecidos na tradição islâmica que permite ao crente ocultar sua fé ou convicções em situações de ameaça à vida, à honra ou aos interesses fundamentais da comunidade. Longe de representar fraqueza ou hipocrisia, ela constitui uma medida prudente para preservar a pessoa e a religião diante de circunstâncias adversas.

A palavra taqiyyah deriva da raiz árabe waqā (proteção), significando cautela, prevenção e autopreservação. Na terminologia islâmica, refere-se à atitude de ocultar ou não manifestar determinadas crenças quando sua expressão pode acarretar sérios danos à pessoa ou à coletividade dos fiéis.

O Alcorão apresenta exemplos que fundamentam esse princípio. Entre eles está o caso do “crente da família do Faraó”, que manteve oculta sua fé para proteger sua vida e, ao mesmo tempo, defender a mensagem divina de forma eficaz. Também há referências à permissão de demonstrar externamente algo diferente da convicção interior quando existe coerção e perigo real.

Na escola da Ahlul Bayt (A.S.), a taqiyyah adquiriu especial relevância devido às longas épocas de perseguição política e religiosa enfrentadas pelos seguidores dos Imames. Em muitos períodos históricos, a manifestação pública de determinadas crenças poderia resultar em prisão, tortura ou morte. Nessas circunstâncias, os Imames orientavam seus seguidores a agir com prudência para preservar suas vidas e garantir a continuidade da comunidade.

Entretanto, a taqiyyah possui limites claros. Ela não é permitida quando sua prática leva à destruição dos fundamentos da religião, à propagação da injustiça ou ao abandono de responsabilidades essenciais. Por essa razão, o Imam Hussein (A.S.) recusou recorrer à taqiyyah diante das exigências de Yazid, pois naquele momento histórico o silêncio significaria a legitimação da corrupção e do desvio dos valores islâmicos.

Assim, a taqiyyah não é um princípio absoluto, mas uma estratégia condicionada pelas circunstâncias. Quando a preservação da fé e da vida exige discrição, ela é recomendada; quando a defesa da verdade exige manifestação pública e sacrifício, torna-se necessário seguir o caminho da resistência.

Ao longo da história islâmica, esse princípio desempenhou um papel importante na proteção de comunidades vulneráveis, permitindo-lhes sobreviver a períodos de intensa repressão. Dessa forma, a taqiyyah deve ser compreendida como uma expressão de sabedoria, discernimento e responsabilidade diante dos desafios impostos pelas circunstâncias.