“Irã é uma superpotência regional”, afirma parlamentar libanês

Agência Internacional de Notícias AhlulBayt (AS) – ABNA: Um parlamentar libanês elogiou o Irã como uma “superpotência regional”, citando o triunfo da República Islâmica diante da mais recente agressão não provocada dos Estados Unidos e de Israel.

O Irã alcançou uma “clara vitória estratégica” como resultado da resiliência e da unidade de seu povo em torno da liderança da República Islâmica, afirmou Hassan Ezzeddine na terça-feira.

Essa unidade frustrou os objetivos do inimigo, incluindo obrigar o Irã a se submeter à hegemonia dos Estados Unidos, derrubar o sistema islâmico do país e eliminar suas capacidades de mísseis, acrescentou o parlamentar, membro sênior do bloco parlamentar “Fidelidade à Resistência”, do movimento libanês Hezbollah.

Como resultado, o Irã tornou-se uma importante superpotência regional e está moldando o futuro da nova ordem regional ao lado dos países e povos da região.

O parlamentar aconselhou o governo libanês a abandonar a ideia equivocada de que os Estados Unidos pretendem ajudar o Líbano ou pressionar o regime israelense a interromper seus ataques, segundo a Press TV.

O governo deve, antes, posicionar-se ao lado do povo, afirmou ele, observando que a verdadeira pressão sobre o regime foi alcançada por meio de negociações entre o Irã e os Estados Unidos em Islamabad, no Paquistão, o que obrigou Tel Aviv a aceitar um cessar-fogo, apesar de contínuas violações em algumas áreas.

Segundo Ezzeddine, a resistência e a resiliência do povo libanês acabariam por obrigar o regime a se retirar dos territórios ocupados.

Ele também pediu ao governo que revise sua abordagem política e sua relação com um amplo segmento da população, e que adote um entendimento nacional interno entre os diversos componentes do país como garantia de segurança e paz civil.

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