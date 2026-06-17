Irã assina acordo para comprar 20 helicópteros da Rússia

O acordo foi firmado em Moscou entre o presidente da Sociedade da Cruz Vermelha Iraniana, Pirhossein Kolivand, e o diretor-geral da Russian Helicopters, Nikolai Kolesov. Kolivand confirmou que o contrato para as quatro primeiras aeronaves já foi finalizado.

Os helicópteros, do modelo Mi-171, serão equipados com tecnologia moderna e sistemas de visão noturna, permitindo operações noturnas, além de contar com equipamentos para combate a incêndios e serviços médicos e de resgate de emergência.

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