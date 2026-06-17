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Irã assina acordo para comprar 20 helicópteros da Rússia

17 junho 2026 - 22:53
News ID: 1828647
Irã assina acordo para comprar 20 helicópteros da Rússia

A Sociedade da Cruz Vermelha do Irã assinou com a empresa estatal russa Russian Helicopters para a compra de 20 helicópteros, com o objetivo de reforçar as capacidades de socorro aéreo e logísticas do país.

O acordo foi firmado em Moscou entre o presidente da Sociedade da Cruz Vermelha Iraniana, Pirhossein Kolivand, e o diretor-geral da Russian Helicopters, Nikolai Kolesov. Kolivand  confirmou que o contrato para as quatro primeiras aeronaves já foi finalizado.

Os helicópteros, do modelo Mi-171, serão equipados com tecnologia moderna e sistemas de visão noturna, permitindo operações noturnas, além de contar com equipamentos para combate a incêndios e serviços médicos e de resgate de emergência.

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