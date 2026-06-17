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Ministério da Saúde de Gaza atualiza balanço de vítimas

18 junho 2026 - 01:10
News ID: 1828664
Ministério da Saúde de Gaza atualiza balanço de vítimas

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou nesta quarta-feira que dois palestinos foram mortos e cinco feridos nas últimas 24 horas. A pasta informou que várias vítimas permanecem sob escombros ou nas ruas, fora do alcance das equipes de resgate. Seis palestinos que haviam sucumbido aos ferimentos foram incluídos no total de mortos após a conclusão de seus registros.

Desde o cessar-fogo de 11 de outubro de 2025, os ataques israelenses a Gaza mataram 1.005 palestinos, feriram outros 3.157 e permitiram a recuperação de 784 corpos sob os escombros, segundo o ministério.

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