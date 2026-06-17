Ministério da Saúde de Gaza atualiza balanço de vítimas

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O Ministério da Saúde de Gaza anunciou nesta quarta-feira que dois palestinos foram mortos e cinco feridos nas últimas 24 horas. A pasta informou que várias vítimas permanecem sob escombros ou nas ruas, fora do alcance das equipes de resgate. Seis palestinos que haviam sucumbido aos ferimentos foram incluídos no total de mortos após a conclusão de seus registros.