Líder do Irã Emite Mensagem sobre o Memorando de Entendimento com os EUA

Segue o texto completo da mensagem do Líder da Revolução Islâmica dirigida ao povo do Irã sobre o memorando de entendimento assinado remotamente entre o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, e seu homólogo dos EUA, Donald Trump:

Em nome de Deus, o Clemente, o Misericordioso

Nação entusiasta e leal do Irã:

Como já tomaram conhecimento, foi assinado um memorando de entendimento entre os presidentes do Irã e dos Estados Unidos.

No caminho que conduziu a esta fase, os responsáveis por esta questão, movidos pela solicitação e com boa vontade, realizaram grandes esforços e, naturalmente, foi o presidente dos Estados Unidos quem, por desespero, tem utilizado todos os meios ao seu alcance para este fim.

Este servidor, em princípio, sustentava uma opinião diferente; no entanto, em razão do compromisso que o senhor presidente [da República], na qualidade de presidente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, assumiu consigo mesmo e com os demais membros com o fim de salvaguardar os direitos da nação iraniana e da frente de resistência, e em razão de ter afirmado explicitamente que assumia a responsabilidade por isso, emiti a autorização correspondente.

Da mesma forma, o senhor presidente declarou categoricamente que, se a parte americana pretendesse exigências desmedidas, não se curvará a elas.

A partir deste momento, nós — ou seja, vocês, a nação digna e orgulhosa, e este humilde servidor — aguardamos o cumprimento das condições enunciadas.

No entanto, é evidente que as negociações presenciais que se estabelecerão no futuro não significarão a aceitação do critério do inimigo.

Esperamos que a abençoada súplica de nosso mestre, [o Imam Mahdi] — que Deus Todo-Poderoso apresse sua manifestação —, traga toda sorte de auxílios e conquistas para a honrada nação do Irã.

E a paz seja com vocês, assim como a misericórdia de Deus e Suas bênçãos.

Seyed Mojtaba Hosseini Khamenei 18 de junho de 2026

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