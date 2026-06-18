Senhora Ruqayya (a.s.); um espelho da opressão sofrida por Fátima az-Zahra (a.s.)

Nas narrativas e relatos históricos, são mencionadas emocionantes semelhanças entre a Senhora Ruqayya (a.s.) e sua nobre avó, Fátima az-Zahra (a.s.); desde o sofrimento causado pelo tapa no rosto e pela opressão que ambas padeceram, até o sonho de reencontrar o pai antes de sua partida deste mundo, bem como o fato de terem sido lavadas ritualmente e sepultadas durante a noite. Essas semelhanças representam a continuidade da opressão sofrida pela AhlulBayt (a.s.) ao longo da história do Islã e retratam a profunda ligação entre as tragédias de Karbala e os acontecimentos ocorridos após o falecimento do Nobre Profeta Muhammad (s.a.a.s.).